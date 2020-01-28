تدشين27 مشروعا مائيا وكهربائيا في طهران

وأوضح "رضا اردكانيان" في مراسم افتتاح 27 مشروعا بمجال المياه والكهرباء والصرف الصحي اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران حضرها الرئيس حسن روحاني اليوم، بان هذه المشاريع تأتي ضمن 132 مشروعا هاما بالمياه والكهرباء سيتم افتتاحها في ايران.

وبيّن أن وزارة الطاقة أنفقت لتدشين لهذه المشاريع في العاصمة، نحو 350 تريليون ريال( السعر الرسمي للدولار= 42 الف ريال).

ولفت الوزير اردكانيان الى أن من هذه المشاريع، الوحدة الثانية التابعة لمحطة التصفية السابعة بطهران والتي ستوفر خدمة مياه الشرب لمليوني شخص القاطنين في مناطق الجنوب والجنوب شرقية للعاصمة.

ونوه الى أن عدد محطات تصفيات المياه يبلغ حاليا 151 محطة كبيرة في ايران، 27 منها يعود لما قبل انتصار الثورة الاسلامية (عام 1979)، اما البقية فتم انشاؤها في ظل الجمهورية الاسلامية.

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