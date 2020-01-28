الفيلم الايراني "يلدا" ينافس في مهرجانين دوليين

و أكدت مواقع فنية أن مهرجان "صاندانس" الدولي الذي تقام فعالياته في الفترة بين 23 يناير حتى 2 فبراير في ولاية يوتا الأمريكية، كان قد أعلن قائمة أفلامه الطويلة ليحل فيلم "يلدا" ضمن قسم الافلام القصصية الطويلة المعلنة مسجلاُ بذلك حضوره الدولي الأول.

ويسجل فيلم "يلدا" للمخرج مسعود بخشي أولى عروضه الأوروبية بعد تأهله للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي ويأتي ذلك بعد مشاركته الدولية في مهرجان ساندانس الأمريكي.

كما سبق للفيلم المشاركة خلال الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان نوتردام الهولندي الذي يعتبر من أهم مهرجانات هولندا، وكذلك مهرجان ساندانس الأمريكي كما ذكر.

هذا وينافس "يلدا" خلال القسم التنافسي (Genration) الخاص بالمهرجان للظفر بجائزة الدب الكريستالي، بعدما نال كل الإشادة والتقدير من المشرفين على المهرجان.

وكان العمل قد شارك في مهرجان فجر الدولي العام الماضي ويمثل أدواره كل من: بهناز جعفري، صدف عسكري، بابك كريمي، آرمان درويش، فرشته حسيني، فرشته صدر عرفايي..وآخرين.

وتدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيدة أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ جوانب أخرى.

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