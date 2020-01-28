الجماهير الفلسطينية تنتفض غضبا في وجه صفقة القرن

وهتف الفلسطينيون بالموت لامريكا والكيان الصهيوني ومنددين بالمباركة العربية لصفقة القرن.

وفي غزة خرج الاف الفلسطينين الى الشوارع اعلوا اطارات السيارات للتعبير عن غضبهم من الموقف الامريكي المنحاز للكيان الصهيوني.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وشدد الحية خلال كلمة له في مسيرة وطنية مركزية بمدينة غزة رفضًا لصفقة القرن ظهر الثلاثاء على ضرورة أن يجتمع قادة الفصائل للاتفاق على استراتيجية واحدة عنوانها إسقاط صفقة القرن.

وثمن الحية دعوة الرئيس عباس إلى الاجتماع مساء اليوم بكل الفصائل والفعاليات في الضفة الغربية، مبينًا أنه رغم أهمية الاجتماع إلا أنه غير كافٍ، ويلزمه اجتماعات أخرى.

وقال الحية إن صفقة القرن لن تمر ما دام فينا عرق ينبض، ومجاهد يقاتل، وثائر يدافع عن فلسطين والقدس واللاجئين.

وأكد أن ترامب يظن أنه يمكن في غفلة من التاريخ أن يمرر صفقة تنهي القضية الفلسطينية، وأن يمرر إجراءات يمكن من خلالها شطب حق العودة أو التهام أرضنا.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني موحد عند الملمّات، وفي وجه الاحتلال كبندقية واحدة وثورة واحدة، مبينًا أن هذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش صفقة القرن.

وأضاف أن الوقفات الوحدوية يجب أن تتكرر في فعاليات شاملة، ضد صفقة القرن وضد عدونا الظالم، مضيفًا أنه رغم خلافاتنا فدون القدس رقابنا، ودون فلسطين كل ما نملك.

وقال الحية إن الاحتلال يلعب بالنار، وكلما اقترب من القدس وحق العودة و أرضنا اقتربت نهايته، مشددًا على أن حماس ستبقى على طريق مقاومة الاحتلال بكل الأشكال.

وأكد أن حركة حماس أيديها وبنادقها وجماهيرها في مقدمة شعبنا ومعه لإسقاط صفقة القرن.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس جميع الدول العربية بإعلان واضح لرفض صفقة القرن، مبيّنًا أنه لا يوجد في شعبنا مَن يوافق على الصفقة.

وفي نابلس ورام الله وجنين خرج الاف الفلسطينيين في تظاهرات عفوية ضد الصفقة وقامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز لتفريقهم.

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