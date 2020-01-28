الفاو تتعاون مع إيران في تحسين إدارة حوض بحيرة أرومية

وحسب ما أفادت منظمة الفاو، ان المشروع الذي تم بتمويل من اليابان وتعاون تقني من المنظمة، يهدف الى اعداد خطة عمل شاملة وحلول عملانية لإدارة الجفاف الذي قد يتعرض له حوض بحيرة أرومية.

وتسهم هذه الدراسة المشتركة في مساعدة إيران على اتخاذ آلية منهجية للتقليل من التداعيات السلبية للجفاف وتعزيز قدرة التكيف مع هذه الظاهرة في المنطقة المحيطة ببحيرة أرومية.

وفي ورشة دراسة جدوى المشروع، التي استضافتها المنظمة الوطنية للأرصاد الجوي، شارك خبراء من الفاو، ووزارة الطاقة، ووزارة الجهاد الزراعي، ومنظمة حماية البيئة، وجامعة شريف الصناعية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني لبحوث الإرصاد الجوي والبيئي، والمركز الوطني لرصد الجفاف، ومنظمة البحوث والتعليم والترويج للزراعة.

انتهى**أ م د

