استئناف زيارات العمرة المفردة رهن باحترام كرامة وامن الزوار الايرانيين

وفي تصريح له خلال اجتماع المجلس الاعلى للحج والزيارة اليوم الثلاثاء، قدم جهانغيري العزاء بمناسبة حلول الذكرى السنية لاستشهاد "سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء" (سلام الله عليهما)، كما حيّا ذكرى الفريق الشهيد قاسم سليماني؛ منوها بالجهود المخلصة والحثيثة التي بذلها الفريق سليماني بهدف حل مشاكل الزوار الايرانيين لدى العتبات المقدسة داخل العراق وسوريا.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى مراسم حج التمتع "التي اقيمت بشكل مطلوب في هذا العام"؛ مثنيا على جهود كافة المؤسسات والجهات التي ساهمت في هذا الامر؛ ومؤكدا ضرورة استمرار هذه الجهود بهدف سدّ الثغرات ومعالجة المشاكل المتبقية استعدادا لموسم الحج القادم.

وفي معرض النوية بالاهداف السياسية لمناسك الحج ولاسيما تعزيز الوحدة بين المسلمين، صرح جهانغيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنادي على الدوام بتعزيز اواصر المحبة والتماسك بين الدول الاسلامية وتاكيدا الاقليمية منها، وذلك بهدف معالجة قضايا ومعاناة المسلمين كافة.

انتهى ** ح ع