الحرس الثوري : طائرة مسيرة ايرانية تهبط اضراريا جنوب غربي البلاد

واوضح المصدر نفسه في بيان : انه قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء هبطت طائرة مسيرة من طراز "شاهد 129" اضطراريا في قرية سلامات التابعة لبلدة "ملاثاني" بمحافظة خوزستان، بعد ان تعرضت الى عطل فني.

واضاف البيان : ان الطائرة المسيرة كانت في مهمة بين محافظتي اصفهان (وسط) وخوزستان.

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