الحرس الثوري : طائرة مسيرة ايرانية تهبط اضطراريا جنوب غربي البلاد

واوضح المصدر نفسه في بيان : انه قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء هبطت طائرة مسيرة من طراز "شاهد 129" اضطراريا في قرية سلامات التابعة لبلدة "ملاثاني" بمحافظة خوزستان، بعد ان تعرضت الى عطل فني.
واضاف البيان : ان الطائرة المسيرة كانت في مهمة بين محافظتي اصفهان (وسط) وخوزستان.
انتهى ** ح ع
طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن العلاقات العامة لدى قوة الجو – فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، ان طائرة مسيرة من طراز "شاهد 129" هبطت اضطراريا عند الساعة الـ 12 و25 دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ضواحي مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان - جنوب غربي البلاد).
واوضح المصدر نفسه في بيان : انه قرابة الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء هبطت طائرة مسيرة من طراز "شاهد 129" اضطراريا في قرية سلامات التابعة لبلدة "ملاثاني" بمحافظة خوزستان، بعد ان تعرضت الى عطل فني.
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