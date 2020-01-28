"زنجان" تتوج بلقب المدينة العالمية للزركشة المخرمة  

وفي تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء، قال المشرف على الدائرة العامة للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة زنجان "أمير أرجمند"، انه كما أعلن وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية، قام المجلس العالمي للحرف اليدوية مؤخراً بإدراج ثلاث مدن وقرية إيرانية على قائمة المدن والقرى العالمية للصناعات اليدوية؛ مضيفا أنه من خلال تسجيل هذه المدن والقرية الإيرانية، ارتفع عدد المدن والقرى العالمية في إيران المدرجة على قائمة هذه المنظمة من 10 إلى 14، لتحتفظ إيران بصدارتها عالميا في مجال الحرف اليدوية.

وتابع أرجمند انه حسب التصنيف الأخير، انتزعت مدينة زنجان لقب "المدينة العالمية للزركشة المخرمة"، وشيراز (مركز محافظة فارس-جنوب) لقب "المدينة العالمية للصناعات اليدوية"، وملاير التابعة لمحافظة همدان (غرب) لقب "المدينة العالمية للأثاث المصنوع من الخشب المشغول بالخرط"، وقرية قاسم آباد التابعة لمحافظة كيلان (شمال) لقب "القرية العالمية لنسج الخيام التقليدية".

انتهى**أ م د