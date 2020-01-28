اصدار تعليمات وقائية الى البعثات الايرانية في الصين حول مرض الكورونا

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان موسوي وفي معرض الرّد على سؤال المراسلين حول اجراءات الخارجية الايرانية قبال فيروس مرض الكورونا، اذ اكد استعداد الخارجية التام للتعاون البناء مع الجهات المعنية منذ بدء هذه الازمة؛ قال، انه "في السياق نفسه اقترح وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عقد اجتماع للوزراء المعنيين بمشاركة كل من وزير الخارجية والصحة والسياحة والطرق".

كما نوه بتعليمات الخارجية الوقائية الى البعثات الايرانية في منطقة الصين، وايضا النصائح المقدمة الى السياح والرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد؛ مصرحا : لقد شُكلت لجنة الطوارئ بسفارة الجمهورية الاسلامية في بكين وايضا القنصلية الايرانية في شنغهاي، فضلا عن ارقام الاتصال التي وضعت في متناول الرعايا الايرانيين لتقديم الخدمات والتوجيهات اللازمة اليهم.

واضاف : لقد اتصلت السفارة الايرانية في بكين بالطلاب الايرانيين في مدينة فوهان وقامت بارسال رزم غذائية اليهم وذلك في ضوء شحة الغذاء بهذه المدينة التي يقطن فيها 10 ملايين شخص.

وحول مطالب عوائل بعض الطلاب الايرانيين في بكين بشان توفر ظروف مناسبة لعودة ابنائهم الى البلاد ورفع الحجر الصحي عنهم، اكد موسوي ان هذه المطالب قيد الدراسة حاليا.

انتهى ** ح ع