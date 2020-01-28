بلغاريا تستضيف أمسية للسينما الإيرانية

وافادت سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى بلغاريا، ان عرض هذا الفيلم جاء في اطار مهرجان منار السينمائي الدولي في بلغاريا بنسخته الـ12، حيث حظي بترحيب بالغ من عشاق السينما الإيرانية.

وفي الدورة الثانية عشرة من مهرجان منار (مهرجان أفلام الشرق الأوسط وشمال افريقيا) التي تستمر حتى يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير، تعرض في العديد من دور السينما في صوفيا أربعة أفلام إيرانية أخرى الى جانب فيلم قصر شيرين، وهي انعدام الوزن (بي وزني) من اخراج مهدي فرد قادري، وفيلم "باستاريوني" الفكاهي للمخرج سهيل موفق، وفيلم السروة تحت الماء (سرو زير آب) من اخراج محمد علي باشه آهنكر، وفيلم الدومينو للمخرجة لاله برزكر.



وشارك في هذا الحدث السينمائي المئات من عشاق السينما الإيرانية، بمن فيهم الرعايا الإيرانيين المقيمين في صوفيا، ومسؤولين في وزارة الخارجية البلغارية، ودبلوماسيين من دول أخرى لدى بلغاريا، وطلاب الدراسات الإيرانية في جامعة صوفيا، وطلاب دورات اللغة الفارسية في المستشارية الثقافية الإيرانية.

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