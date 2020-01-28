للمرة الثانية.. زلزال يهز ضواحي شيراز جنوبي البلاد

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد وقع زلزال اليوم عند الساعة السادسة و54 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 5 كم من سطح الارض بمنطقة خان زنيان وعلى بعد 40 كم غربي شيراز.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بشأن الاضرار المادية او البشرية الناجمة عن حادث الزلزال اليوم.

وكان مركز رصد الزلازل في ايران، قد اعلن امس عن وقوع زلزال بقوة 5,4 درجات على مقياس ريختر في منطقة "خان زنيان"؛ مبينا ان اهالي شيراز شعروا بهذا الزلزال عند الساعة الرابعة و58 دقيقة و26 ثانية من مساء (امس) الاثنين.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، قال حاكم بلدة "ارجن" التابعة لمدينة شيراز "ايت الله هوشمند"، ان زلزال (الاثنين) خلف اضرارا في بعض المنازل القروية والمواشي، دون وقوع اي خسائر بالارواح هناك.

انتهى ** ح ع