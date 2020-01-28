٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٨:٣٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83652259
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جهانغيري : ايران لن تقف مكتوفة الايدي امام اعتداء الاميركيين

جهانغيري : ايران لن تقف مكتوفة الايدي امام اعتداء الاميركيين

طهران/28كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري"، وفي معرض الاشارة الى الهجوم الصاروخي الذي شنه حرس الثورة الاسلامية على قاعدة عين الاسد الاميركية، ان "الكرامة الوطنية لاتسمح بان نقف مكتوفي الأيدي امام العدوان الاميركي".

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اذ نوه جهانغيري بالهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد؛ شدد على ان هذا الهجوم جاء في اطار الثأر قبال الممارسات العدوانية الامريكية.

كما تطرق الى القضية النووية الايرانية وخطوات طهران لخفض التزاماتها النووية، قائلا : ان الاوروبيين حاولوا من خلال تفعيل آلية الزناد احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي، بيد ان هذا الامر لم يحدث لحد الان، وذلك لأن ايران اكدت على استمرار مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشاطاتها النووية.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى تراجع العائدات النفطية، وآثاره على ميزانية البلاد، مصرحا ان ايران تمرّ بظروف صعبة؛ وموكدا على ضرورة مساهمة الجميع للخروج من هذه الظروف وتجاوز المرحله العصيبة الراهنة.

انتهى**2018/ ح ع **

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