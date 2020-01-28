جهانغيري : ايران لن تقف مكتوفة الايدي امام اعتداء الاميركيين

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اذ نوه جهانغيري بالهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد؛ شدد على ان هذا الهجوم جاء في اطار الثأر قبال الممارسات العدوانية الامريكية.

كما تطرق الى القضية النووية الايرانية وخطوات طهران لخفض التزاماتها النووية، قائلا : ان الاوروبيين حاولوا من خلال تفعيل آلية الزناد احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي، بيد ان هذا الامر لم يحدث لحد الان، وذلك لأن ايران اكدت على استمرار مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشاطاتها النووية.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى تراجع العائدات النفطية، وآثاره على ميزانية البلاد، مصرحا ان ايران تمرّ بظروف صعبة؛ وموكدا على ضرورة مساهمة الجميع للخروج من هذه الظروف وتجاوز المرحله العصيبة الراهنة.

انتهى**2018/ ح ع **