10 آلاف مواطن أميركي يقدمون رسالة اعتذار الى إيران

وحضر اليوم الثلاثاء وفد من منظمة "الرمز الوردي" ترأسه مؤسسة المنظمة السيدة ميديا بنجامين وعدد من أعضاءها بمكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية في واشنطن، وسلموا الرسالة الى المسؤولين بهذا المكتب؛ معربين فيها عن اعتذارهم عن المعاناة والضغط اللذين فرضتهما الحكومة الأمريكية على الشعب الإيراني.وجاء في نص الرسالة: أن تصرفات حكومتنا المؤججة للحرب معكم اثارت مخاوف الشعب الأمريكي؛ فان القرار الخطير للرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وانواع الحظر المشل-على حد التعبير- الذي فرضته إدارته واجراءاتها العديدة بما فيها خطوته في اغتيال الجنرال قاسم سليماني كلها أدت إلى دفع البلدين إلى الحرب.

يتبع..أ م د

