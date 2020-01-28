٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83652414
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فريق "شهر خودرو" الإيراني يتأهل لدوري ابطال اسيا

فريق "شهر خودرو" الإيراني يتأهل لدوري ابطال اسيا

طهران / 29 كانون الثاني / يناير /ارنا- تاهل "شهر خودرو" الإيراني إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بتغلبه على فريق السيلية القطري بركلات الترجيح ، في الملحق النهائي.

وتأهل فريق "شهر خودرو" لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال اسيا بعد الفوز في مباراة الثلاثاء على مضيفه فريق السيلية القطري بركلات الترجيح  ضمن دور الإقصاء والمؤهل لدور المجموعات بدوري ابطال اسيا.

وتم الاحتكام الى الركلات الترجيحية بعد التعادل السلبي بين الفريقين في الوقتين الأصلي والاضافي للمباراة، وانتهت ركلات الترجيح بفوز "شهر خودرو" بنتيجة 5-4 بعد إهدار كريم أنصاري فرد، لاعب السيلية القطري، للركلة الثانية لفريقه.

وبهذا الفوز انضم "شهر خودرو" إلى المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، إلى جانب حامل اللقب الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.

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