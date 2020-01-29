حارس برسبوليس علي رضا بيرانوند ينتقل الى انتويرب البلجیکي الموسم القادم

وقال مدير العلاقات العامة بنادي برسبوليس حسين قدوسي مساء الثلاثاء، ان النادي تلقى مساء الاربعاء الماضي عرضا من فريق خنك البلجيكي بقيمة 700 الف دولار لضم الحارس بيرانوند الى صفوفه.

واضاف، ان صفقة الانتقال كانت على وشك التوقيع الا ان فريق انتورب دخل على الخط واطلق مفاوضات مع بيرانوند يوم الخميس ومن ثم ارسل عرضا رسميا الى نادي برسبوليس بعد ايام من ذلك.

وقال قدوسي، انه وفي ضوء المشاورات التي اجريناها مع بيرانوند ورغبته الشخصية فقد تقرر الرد ايجابيا على عرض انتورب على ان يستمر بيرانوند مع برسبوليس حتى نهاية الموسم الحالي ومن ثم ينتقل الى انتورب بداية الموسم القادم ولفترة 3 مواسم.

واوضح بان نادي انتويرب سيسدد مبلغ 350 الف دولار لحساب برسبوليس على دفعتتين خلال الشهرين القادمين و 350 الف دولار اخر نهاية الموسم الجاري.

ووجه قدوسي الشكر والتقدير للحارس برسبوليس لقراره في البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال ببرانوند في تصريح له انه وفاء للنادي وجماهيره العريضة التي ساندته دوما وكذلك رد الجميل لمدرب برسبوليس الجديد يحيى كل محمدي الذي اعتبر ان له الفضل الكبير عليه في سطوع نجمه واتاحة الفرصة له في بداية مسيرته الكروية لذا فقد فضّل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري ورفض العرض الذي قدمه نادي خنك للانتقال اليه في القسم الثاني من الموسم الكروي الحالي والذي كان سيدر عليه مبلغا اكبر.

انتهى ** 2342