هزة ارضية خفيفة تضرب ضواحي سومار غرب ايران للمرة الثالثة

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثامنة و33 دقيقة من صباح الاربعاء بالتوقيت المحلي في ضواحي منطقة سومار الحدودية مع العراق.

ووقعت الهزة في عمق 8 كم من سطح الارض، على بعد 22 كم من مدينة سومار (محافظة كرمانشاه) و 50 كم عن ايلام.

وضربت هزة ارضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه غرب ايران في الساعة 00:07:17 بعد منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء بالتوقيت المحلي.

كما ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر امس الثلاثاء المناطق الحدودية لمدينة سومار التابعة لمدينة قصر شيرين الواقعة في غرب البلاد.

ولم تسفر الهزات الارضية عن وقوع خسائر في الأرواح و الممتلكات حسب تصريحات المسؤولين المحليين.

انتهى