تكلفة القمر الصناعي ظفر مليونان وقيمة ما يبثه من صور تبلغ 10 ملايين

وبعد أن أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تغريدة على تويتر، جاهزية الصاروخ " سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية لإطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" إلى الفضاء صباح اليوم الاربعاء، سأله المستخدمون عن تكلفة بناء القمرين الصناعيين " ظفر1 و2 "، قال إنها كلفت أقل من مليوني يورو، و يبلغ متوسط عمر وضعها في المدار عامين ونصف العام ، وتقدر قيمة الصور المرسلة بأكثر من 10 ملايين يورو.

واوضح : هذا يعني أننا إذا كنا بحاجة إلى صور عبر الأقمار الصناعية وأردنا شراءها ووافقوا دون التذرع بالحظر، يتعين علينا دفع 10 ملايين يورو.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر 1 و 2" قد تم تصنيعهما من قبل جامعة "العلم والصناعة" في طهران بطلب من منظمة الفضاء الايرانية ، وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها.

ويحظى القمر الصناعي "ظفر 1" بدقة وضوح اقل من 25 مترا والقمر الصناعي "ظفر 2" بدقة وضوح اقل من 16 مترا.

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