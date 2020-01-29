اضراب شامل ورفع اعلام سوداء رفضا لصفقة القرن بقطاع غزة

وأغلقت المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أبوابها اضافة الى الجامعات وتوقفت الوزارات الحكومية عن استقبال المراجعين.

وقررت لجنة المتابعة العليا التابعة للقوى الوطنية والاسلامية أن اليوم الأربعاء إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.

ودعت اللجنة في بيان وصل مراسلنا الى رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة.

وجددت اللجنة تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.

وأضافت :"إن الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن يمثل حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية، لذا وفي ظل هذا المخطط الخطير نجدد دعواتنا لكل شعبنا بمختلف قطاعاته ومشاربه السياسية والمجتمعية بالوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا، غير القابلة للمساومة أو التصرف".

من جانبه قال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان خطاب كل من الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو مملوءين بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف.

وأضاف :"مجرمون ودميون صهاينة وانجليكان من حضروا هذا الخطاب أياديهم ملطخة بدم الأبرياء جاءوا لاستعراض القوة الاستعمارية لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل."

واعتبر ان السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والامة .

وأكد أن موقف حركته الرافض لهذا الشر ستترجمه بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة.

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