٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:٠٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83652756
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اوروبا تلغي توصياتها بعدم التحليق فوق اجواء ايران

اوروبا تلغي توصياتها بعدم التحليق فوق اجواء ايران

طهران/ 29 كانون الثاني/يناير/ ارنا - ألغت وكالة أمن وسلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، توصياتها بتعليق الرحلات الجوية فوق إيران بعد 20 يوم من إعلانها.

وخلص فريق تقييم المخاطر التابع للوكالة الدولية لأمن وسلامة الطيران الليلة الماضية، والذي اجتمع لمناقشة أحدث المعلومات عن سلامة وأمن النقل الجوي التجاري فوق اجواء إيران والعراق، خلص إلى أن التوصيات المؤقتة للوكالة الدولية لامن وسلامة الطيران ولجنة الاتحاد الأوروبي قد الغت توصياتها المؤقتة بشان عدم تحليق جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي الإيراني - العراقي.

و أكد الفريق مجددا توصياته السابقة بالامتناع عن الأجواء العراقية باستثناء ممرين محددين، وتجنب عبور المجال الجوي الإيراني إلى أقل من 25 الف قدم.

وكانت وكالة أمن وسلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي قد حذرت جميع شركات الطيران في 11 يناير من عدم الطيران في الاجواء الإيرانية.

 الوكالة قد حذرت في البداية من التحليق على ارتفاع أقل من 25 الف قدم في الاجواء الإيرانية بعد تحطم طائرة أوكرانية على مشارف طهران.

انتهى

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