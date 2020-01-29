٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83653034
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الخارجية العراقية تدعو العرب والمسلمين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

الخارجية العراقية تدعو العرب والمسلمين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

بغداد/30كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، الموقف الرسمي للعراق تجاه "صفقة القرن"، داعية العرب والمسلمين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في دعم حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، ان "العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم، ويُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى مايزالان تحت الاحتلال".

واضاف البيان ان "على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".

انتهى ع ص ** 2342

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