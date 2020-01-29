الخارجية العراقية تدعو العرب والمسلمين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

وذكر بيان للخارجية العراقية تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه، ان "العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم، ويُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى مايزالان تحت الاحتلال".

واضاف البيان ان "على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".

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