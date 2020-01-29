اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

القدس المحتلة– 28 كانون الثاني/ يناير- ارنا- أعرب المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن أمنياته من الاشقاء العرب في العالم بألا يكونوا شهود زور مشاركين وحاضرين في الحفلة الهزلية التآمرية المشبوهة التي ستقام بعد ساعات في واشنطن لإعلان صفقة القرن.