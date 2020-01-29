اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

وحضر المراسم ايضا العديد من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب.
والقى حجة الاسلامي مسعود عالي كلمة بالمناسبة كما قرأ المنشد مهدي سلحشور مراثي في ذكر مصائب اهل البيت (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س).
انتهى ** 2342
طهران / 30 كانون الثاني / يناير /ارنا- اقيمت مساء الاربعاء مراسم عزاء بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
وحضر المراسم ايضا العديد من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب.
والقى حجة الاسلامي مسعود عالي كلمة بالمناسبة كما قرأ المنشد مهدي سلحشور مراثي في ذكر مصائب اهل البيت (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س).
انتهى ** 2342
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