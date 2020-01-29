لاريجاني: صفقة القرن تهدف للتعويض عن اخفاقات اميركا والكيان الصهيوني بالمنطقة

وفي اتصال هاتفي مع نظيره السوري حمودة صباغ، الاربعاء، اعتبر لاريجاني المؤامرة الاميركية الصهيونية المسماة "صفقة القرن" بأنها محكومة بالفشل، وقال: لابد من بذل الجهود لتوحد الدول الاسلامية صوتها لإحباط وإفشال هذا الاتفاق غير القانوني واللاانساني.

ووصف لاريجاني التفاصيل المعلنة في مشروع "صفقة القرن" بأنها خطيرة جدا للمنطقة، وأضاف: ان هذه الصفقة والمؤامرة الخيانية، تم التخطيط لها في الحقيقة بهدف تحقيق آمال الكيان الصهيوني في المنطقة، حيث فشل هذا الكيان الاحتلالي وداعمته الارهابية اميركا في تحقيقها حتى الآن، وخلافا لمزاعهما الكاذبة، لا تحتوي صفقة العار هذه اي جزء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال: اننا على ثقة بأن هذه الصفقة الخبيثة ستبوء بالفشل بوحدة الدول الاسلامية ويقظة محور المقاومة الذي اصبح اليوم اكثر قوة بالدماء الطاهرة للقائد الشهيد الفريق سليماني.

ودعا لاريجاني جميع الدول الاسلامية الى بذل جهودها وتوحيد صوتها من اجل إحباط وإفشال هذا الاتفاق غير القانوني واللاانساني، كما دعا اتحاد البرلمانات الاسلامية الى القيام بتحرك جاد لمواجهة "خيانة القرن" هذه.

يتبع ** 2342