مسؤولة باكستانية تؤكد اهمية ترسيخ العلاقات مع ايران

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولة الباكستانية للسفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني، حيث جرى البحث حول المستوى الراهن للعلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي بين البلدين.

كما تباحث الجانبان حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان في مختلف مجالات الثقافة والاعلام، وتطوير التعاون في هذا القطاع.

واعرب حسيني وعاشق اعوان عن رغبة البلدين بتطوير التعاون المنسق خاصة في المجالات المذكورة واعلنا الاستعداد لتبادل زيارات الوفود الاعلامية والثقافية بين الجانبين.

واكد الجانبان على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوفير الارضيات المناسبة لاستثمار الطاقات والقدرات المتاحة لديهما.

انتهى ** 2342