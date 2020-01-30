٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83653091
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مسؤولة باكستانية تؤكد اهمية ترسيخ العلاقات مع ايران

مسؤولة باكستانية تؤكد اهمية ترسيخ العلاقات مع ايران

اسلام اباد / 30 كانون الثاني / يناير /ارنا- اشارت المساعدة الخاصة لرئيس وزراء باكستان في شؤون الاعلام والتراث الوطني فردوس عاشق اعوان الى طاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات، مؤكدة اهمية ترسيخ العلاقات الثنائية وتطوير الروابط بين شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولة الباكستانية للسفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني، حيث جرى البحث حول المستوى الراهن للعلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي بين البلدين.

كما تباحث الجانبان حول التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان في مختلف مجالات الثقافة والاعلام، وتطوير التعاون في هذا القطاع.

واعرب حسيني وعاشق اعوان عن رغبة البلدين بتطوير التعاون المنسق خاصة في المجالات المذكورة واعلنا الاستعداد لتبادل زيارات الوفود الاعلامية والثقافية بين الجانبين.

واكد الجانبان على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوفير الارضيات المناسبة لاستثمار الطاقات والقدرات المتاحة لديهما.

انتهى ** 2342       

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