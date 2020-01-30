تضرر اكثر من 100 مبنى سكني جراء زلزال شمال غرب ايران

واشار مام عزيزي اليوم الخميس في تصريح لمراسل "ارنا" الى وقوع زلازل ارتدادية عقب وقوع هذا الزلزال وقال انه لحسن الحظ لم يسفر الزلزال عن وقوع خسائر بشرية.

کما اشار حاكم مدينة اشنويه بالانابة الى ايفاد فريق اداره الازمة في هذه المدينة الى المناطق المنكوبة فور وقوع الزلزال فضلا عن فرق تقييم الخسائر.

يذكر ان هزة ارضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر مساء امس الاربعاء ضواحي مدينة اشنوية.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان الهزة وقعت في الساعة 21:37:00 مساء امس الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:07:00 مساء يتوقيت غرينتش) بين مدينتي اشنوية وارومية مركز المحافظة.

انتهى** 2018 ** 2342