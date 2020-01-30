ايران تبذل جهودا حثيثة لمساعدة رعاياها المقيمين في المناطق الموبوءة بمرض الكورونا في الصين

وقال موسوي ردا على سؤال للصحفيين حول وضع الرعايا الايرانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية (بؤرة انتشار فيروس كورونا): انه وكما اشرنا في ايضاحاتنا السابقة فان وزارة الخارجية بادرت مع بداية انتشار اخبار فيروس كورونا الى بذل مساعيها على مدار الساعة لمتابعة الابعاد المختلفة للقضية ومساعدة الرعايا الايرانيين الذين يقيمون في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بالصين .

وأضاف: انه تم إجراء المراسلات والتنسيق المستمر مع المؤسسات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة للرعاية الصحية فيما اتخذت السفارة الايرانية في الصين الإجراءات اللازمة وفي بعض الحالات اتخذت أو ستتخذ إجراءات بالتشاور مع المنظمات الإيرانية المتواجدة هناك .

وتابع قائلا، ان السفارة الايرانية في الصين بادرت منذ الساعات الاولى الى التواصل المستمر مع الجامعيين الايرانيين في مدينة ووهان ، حيث ينتشر الفيروس .

وقال ان هدفنا الأول كان ينصب على اخراج الجامعيين والرعايا الايرانيين الاعزاء المقيمين في هذه المدينة من خلال متابعة الخيارات البرية والجوية المختلفة ، ولكن تنفيذ ذلك كان يتطلب موافقة الحكومة الصينية وفقًا للضوابط الصحية والدولية لمنع انتشار الفيروس إلى دول أخرى الامر الذي كان يستلزم رعاية الشروط المذكورة .

وأضاف موسوي، ان المشاورات مستمرة مع السلطات الصينية ، وعلى الرغم من المشاكل الناجمة عن بعد المسافة عن العاصمة وضوابط الحجر الصحي الشديدة في الموقع فان السفارة الايرانية أرسلت حزما من المساعدات لجميع الطلاب الذين يعيشون في المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن وزارة الخارجية تتابع هذه القضية بأولوية قصوى.

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