سفير ايراني: صفقة القرن ليست حتى صفقة اللحظة والثانية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الخميس، تعليقا على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" كتب قاسمي: ان "صفقة القرن" ليست حتى صفقة اللحظة والثانية.

واضاف، ان العالم والتاريخ الانساني شهدا الكثير من هؤلاء الواهمين غير اللائقين والصفقات الفارغة.

واكد قاسمي قائلا: ان السيادة والنصر سيكونان حليف الشعوب.

وكان ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020، عن صفقة القرن في مؤتمر صفحي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث وصفها بأنها "خطوة نحو السلام" مع "اسرائيل"، وادعى ان هذه الخطة تساهم في مواجهة التطرف، حسب تعبيره، كما قال: ان اورشليم (القدس) ستبقى عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342