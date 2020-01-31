المدعي العام الايراني: ملف تحطم الطائرة الاوكرانية قيد التحقيق

وقال منتظري في تصريح للصحفيين في مدينة شيراز الخميس، ان قضية تحطم الطائرة الاوكرانية وكيفية البت فيها هما الان قيد التحقيق والدراسة، وتم فتح ملف قضائي بهذا الصدد ولكن نظرا لتعقيدات القضية فانه ينبغي ان يقدم الخبراء رؤيتهم الشاملة.

واضاف، ان القضية قيد التحقيق في منظمة القضاء العسكري التابعة للقوات المسلحة وسيتم اطلاع المواطنين حينما يتم الانتهاء من التحقيقات.

وقال منتظري، انه وفيما يتعلق بالحادث المؤسف لسقوط الطائرة الاوكرانية والذي ادى الى مصرع عدد من مواطنينا الاعزاء ومن رعايا الدول الاخرى، فقد صدرت الاوامر اللازمة للتحقيق في الحادث سريعا وبدقة وانجاز تحقيقات شاملة للكشف عن جميع العوامل المؤدية الى الحادث.

انتهى ** 2342