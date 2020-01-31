باكستان تؤكد على تعزيز التعاون الحدودي مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني المفوض في اسلام اباد محمد علي حسيني امس الخميس، وصف اعجاز العلاقات بين البلدين بانها عريقة ومبنية على المشتركات الدينية والتاريخية والاجتماعية.

واعلن الجانبان استعدادهما لتعميق وتوسيع التعاون في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات وارساء الامن في الحدود، ومنع التسلل عبر الحدود واعتبرا تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية في الحدود المشتركة خاصة تنمية الاسواق الحدودية امرا يحظى بالاهمية.

من جانبه اشار السفير الايراني الى العلاقات الاخوية بين ايران وباكستان وقال، ان تعزيز امن الحدود المشتركة امر لا بد منه للتنمية المستديمة خاصة خاصة رفاهية ومعيشة المواطنين ومن ضمنهم سكان الحدود.

ودعا حسيني الى مواصلة جهود الاجهزة الامنية والعسكرية الباكستانية للمساعدة بانقاذ حراس الحدود الايرانيين الذين مازالوا مختطفين بيد الارهابيين.

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