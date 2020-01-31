٣١‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٨:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83654015
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البنتاغون يعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الصاروخي الإيراني

البنتاغون يعلن ارتفاع عدد جرحى الهجوم الصاروخي الإيراني

طهران / 31 كانون الثاني / يناير /ارنا- أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتزايد عدد المصابين جراء الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة "عين الاسد" العسكرية الأمريكية في العراق.

وجاء في بيان البنتاغون اليوم، الجمعة، أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين اكتشفت عندهم إصابة جمجمية مخية خفيفة بلغ 64 شخصا حتى اليوم.

وارتفع عدد المصابين بـ14 شخصا منذ الأربعاء.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير. 

وردا على عملية الاغتيال الجبانة هذه اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ (ارض -ارض) فجر الاربعاء 8 يناير.

وأعلن البنتاغون وقتذاك عدم وجود مصابين ثم اضطر إلى الاعتراف بوقوع إصابات وتزايد عدد المصابين من يوم إلى آخر وبرر البنتاغون ذلك بالادعاء بأن أعراض الإصابات لا تظهر على الفور.

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