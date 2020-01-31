فرض الحظر على صالحي لن يعيق تقدم برنامج إيران النووي السلمي 

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أضاف موسوي انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على قائمة الحظر أحادي الجانب واللا قانوني الأميركي؛ كما انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف العلماء النوويين الإيرانيين من قبل أميركا والكيان الصهيوني.
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طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- ضرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، ان رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي شخصية علمية وسياسية بارزة في البلاد وان فرض الحظر عليه لم يأت سوى نتيجة العجز ولن يستطيع أن يعيق تقدم البرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أضاف موسوي انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على قائمة الحظر أحادي الجانب واللا قانوني الأميركي؛ كما انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف العلماء النوويين الإيرانيين من قبل أميركا والكيان الصهيوني.
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