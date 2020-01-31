فرض الحظر على صالحي لن يعيق تقدم برنامج إيران النووي السلمي 

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أضاف موسوي انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية على قائمة الحظر أحادي الجانب واللا قانوني الأميركي؛ كما انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف العلماء النوويين الإيرانيين من قبل أميركا والكيان الصهيوني.

يتبع..أ م د

