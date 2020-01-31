الثورة الإسلامية أصبحت قدوة حسنة للشعوب المضطهدة

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- أصدر اليوم الجمعة، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، بيانا هنأ فيه الشعب الإيراني بحلول عشرة الفجر المباركة، والذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية؛ مؤكدا ان الثورة الإسلامية و من خلال تقديم نظام روحي قائم على سيادة الشعب، قد تحولت الى مثل وقدوة حسنة وخالدة لشعوب العالم المستضعفة، والمتطلعة للحق والحرية.

وأكد اللواء موسوي، "الثورة الإسلامية هي أعلى نداء ارتفع على مستوى التاريخ المعاصر".

يتبع..أ م د

