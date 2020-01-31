صفقة القرن الصهيو-أميركية هي فضيحة القرن 

وأضاف: انها لم تكن صفقة، بل كانت دسيسة وخيانة القرن، حيث باعوا من خلالها القدس الشريف؛ مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيرفضها وسيواصل نضاله الحاسم في سبيل انهاءها.

وأكد، ان أميركا والكيان الصهيوني وضعوا هذا المخطط من أجل نزع سلاح المقاومة.

وأشار موحدي كرماني الى تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي وصف مخطط صفقة القرن بأنه سيكون كابوسا للمنطقة وانه يقود المنطقة نحو كارثة كبرى.

يتبع..أ م د

