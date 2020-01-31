70 مواطنا يعودون من ولاية ووهان الصينية خشية الإصابة بكورونا

وأضاف نمكي في تغريدة له اليوم الجمعة انه: بعد المتابعات المستمرة والتعاون الذي أبدته وزارة الخارجية، سيتم اجلاء ما يزيد عن 70 مواطنا إيرانيا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان الصينية، الذين كننا قلقين على صحتهم، في غضون الايام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحية خاصة.

كما أعلن نمكي انه بعث برسالة الى النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، طلب فيها الايعاز الى وزارة الخارجية، ووزارة الطرق بمنع دخول كافة المسافرين القادمين من الصين عبر جميع الطرق (الجوية، والبرية، والبحرية) حتى اشعار آخر؛ مضيفا ان كافة المقرات الصحية في جميع المنافذ الحدودية للبلاد في حالة تأهب واستعداد تام لأي طارئ منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

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