70 مواطنا يعودون من ولاية ووهان الصينية خوفا من كورونا

وأضاف نمكي في تغريدة له اليوم الجمعة انه: بعد المتابعات المستمرة والتعاون الذي أبدته وزارة الخارجية، سيتم اجلاء ما يزيد عن 70 مواطنا إيرانيا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان الصينية، في غضون الايام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحية خاصة.
انتهى**أ م د
طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" عن اجلاء 70 مواطن إيراني مقيم في ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الصحية الخاصة لمدة أسبوعين خوفا من الاصابة بفيروس كورونا.
وأضاف نمكي في تغريدة له اليوم الجمعة انه: بعد المتابعات المستمرة والتعاون الذي أبدته وزارة الخارجية، سيتم اجلاء ما يزيد عن 70 مواطنا إيرانيا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان الصينية، في غضون الايام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحية خاصة.
تعليقك