70 مواطنا يعودون من ولاية ووهان الصينية خوفا من كورونا

وأضاف نمكي في تغريدة له اليوم الجمعة انه: بعد المتابعات المستمرة والتعاون الذي أبدته وزارة الخارجية، سيتم اجلاء ما يزيد عن 70 مواطنا إيرانيا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان الصينية، في غضون الايام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحية خاصة.

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