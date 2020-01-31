وزير الصحة: إيران تعلق مؤقتا رحلات الطيران إيابا وذهابا الى الصين 

وفي تصريح له مساء اليوم الجمعة، قال نمكي، ان زملاءنا بوزارة الصحة متواجدون في جميع المنافذ الحدودية للبلاد (الجوية، والبرية، والبحرية) وقد سيطروا على جميع الحالات ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وتابع "في ضوء القرار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية أمس الخميس بإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، بعثت اليوم الجمعة رسالة إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، طلبت فيها اتخاذ م.یچ من التدابير الخاصة في سياق التصدي لهذا المرض،فضلا عن ايقاف الرحلات بين إيران والصين إيابا وذهابا بصورة مؤقتة".

وأضاف، ان خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الجمعة مع وزراء الطرق وبناء المدن، والخارجية، والتراث الثقافي والسياحة، والداخلية، والمتحدث باسم الخارجية، تقرر تعليق جميع رحلات الطيران إيابا وذهابا الى الصين مؤقتا.

كما أعلن وزير الصحة، انه تقرر أيضا تسيير رحلات جوية خاصة للمواطنين الإيرانيين في الصين للعودة إلى البلاد تحت رعاية وإشراف خاص.

وكان قد أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" في وقت سابق من اليوم الجمعة عن اجلاء 70 مواطنا إيرانيا من ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الخاصة والحجر الصحي لمدة أسبوعين خشية الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف نمكي في تغريدة له اليوم الجمعة انه: بعد المتابعات المستمرة والتعاون الذي أبدته وزارة الخارجية، سيتم اجلاء ما يزيد عن 70 مواطنا إيرانيا معظمهم من الطلاب من ولاية ووهان الصينية، في غضون الايام المقبلة من خلال اتخاذ تدابير صحية خاصة، وبتنسيق وتعاون مع وزارة الخارجية.

وأكد نمكي انه وفقا لتقرير الحكومة الصينية لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا بين هؤلاء الرعايا الإيرانيين.

انتهى**أ م د

