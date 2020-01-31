جهانغيري يوعز بالتاهب الكامل لمنع دخول فيروس كورونا الى ايران

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة لدراسة سبل منع دخول فيروس كورونا الى البلاد، اكد جهانغيري بان الموضوع الاساس هو صحة المواطنين ولا مصلحة اكبر من ذلك وقال، ان الحكومة تعتبر الحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية قانونية ووطنية لا يمكن تجاهلها اطلاقا وليعلم المواطنون بان الحكومة متواجدة في الساحة بجدية في مثل هذه الظروف وستقوم بكل الاجراءات اللازمة لمنع دخول الفيروس الى البلاد.

وثمّن النائب الاول للرئيس الايراني جهود الحكومة الصينية للتمهيدات واجراءات المراقبة اللازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس واضاف، ان الصين هي الشريك التجاري الاول لايران وهنالك علاقات ودية بين البلدين وان ايران على استعداد لتقديم المساعدات اللازمة في مجال الوقاية والعلاج.

واكد جهانغيري على جميع ادارات المحافظات والمدن وسائر الاجهزة للتاهب الكامل لمنع دخول فيروس كورونا الى البلاد، داعيا وزير الداخلية لاصدار التعليمات اللازمة لجميع المحافظات خاصة الحدودية.

وخلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزراء "الصحة والعلاج والتعليم الطبي" و"الطرق واعمار المدن" و"الداخلية" و"التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية" تم البحث بشان الاجراءات اللازمة لمنع دخول الفيروس الى البلاد.

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