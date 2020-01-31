"ألبُرز" تستضيف منافسات أوراسيا للكاراتيه

وتستمر المسابقات لمدة يومين بمشاركة 450 رياضيا ورياضية من إيران وأفغانستان، وبنغلاديش، والعراق في مادتي الكاتا والكوميتيه.

وتشارك رياضيات من مختلف الفئات العمرية في اليوم الأول من منافسات دول أوراسيا للكاراتيه حسب أسلوب "إنشين"، فيما تقام منافسات الرجال غدا السبت 1 شباط/فبراير.

ويتأهل الفائزون للمشاركة في منافسات الكاراتيه في اليابان المزمع عقدها في تشرين الثاني/فبراير.

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