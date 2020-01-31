قائد في الحرس الثوري: الشهيد سليماني استقطب الشباب للثورة بفكره وعقيدته وتواضعه

وفي حديثه اليوم الجمعة خلال مراسم اقيمت في مدينة ابركوه التابعة لمحافظة يزد وسط ايران لتابين الشهيد سليماني، اشار العميد فلاح زادة الى جانب من جهاد قائد قوات "القدس" الشهيد قاسم سليماني وقال، انه على الافراد الذين يريدون مواصلة طريق الشهيد سليماني العمل في سبيل الله ورضاه وخدمة المواطنين.

واضاف، ان الشهيد سليماني كان متواضعا الى الحد الذي يقبّل ايدي واقدام المقاتلين ويتفقد المدافعين عن المقدسات دوما ويقول انه عليّ تفقدهم حتى لو انهمرت النيران من الارض والسماء.

واكد العميد فلاح زادة بان الثورة والاسلام والولاية كانت تشكل الخط الاحمر للشهيد سليماني واضاف، انه وبهذا الاسلوب والمنهج يمكن استقطاب الحد الاقصى الممكن من الشباب.

انتهى ** 2342