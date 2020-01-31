موسوي: ليتعاون العالم مع الصين لاجتثاث جذور فيروس كورونا

وكتب موسوي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة، ان فيروس كورونا كارثة عالمية وعلى العالم كله التعاون مع حكومة وشعب الصين لاجتثاث جذوره.

واضاف، اننا على يقين بان الصينيين سيجتازون هذه المرحلة الصعبة من خلال ادارتهم القوية وشعورهم بالمسؤولية ومثابرتهم التي نعرفهم بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت مساء امس الخميس حالة الطوارئ عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولغاية صباح الجمعة بلغ عدد ضحايا الفيروس 213 شخصا وهنالك ايضا 9 الاف و 356 اصابة بالمرض.

ووفقا للتقارير الواردة فقد تم تسجيل اكثر من 1200 اصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية في 17 مدينة صينية.

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