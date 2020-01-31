٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٥٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83654706
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مساعد روحاني: استشهاد سليماني خسارة كبرى لكل احرار العالم

كرمان / 1 شباط / فبراير /ارنا- اعتبر مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون البرلمانية حسين علي اميري، استشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني خسارة كبرى لايران والمنطقة وكل احرار العالم.

وقال اميري في تصريح صحفي خلال زيارته لمثوى الشهيد سليماني في كرمان الجمعة، ان الشهيد القائد سليماني كان رمزا للكفاح ضد الارهاب في المنطقة والعالم حيث قضى نحو 40 عاما من عمره في مختلف الخنادق في سبيل تحقيق اهداف الامام الخميني (رض) والثورة الاسلامية.

واضاف، ان استشهاد الفريق سليماني قد هز العالم وغيّر المعادلات الاقليمية والدولية وبعد مضي فترة على استشهاده مازلنا نرى اقامة مراسم التابين له في مختلف المدن والدول مما يدل على عظمته.

وقال اميري، ان بعض الدول داعية حروب الا ان القائد الشهيد سليماني كان يحارب من اجل السلام وان استشهاده شكّل خسارة كبيرة جدا للبلاد والمنطقة وكل احرار العالم.

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