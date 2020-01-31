سباهان يطارد برسبوليس المتصدر بفوزه على فولاد خوزستان

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في ستاد "نقش جهان" في اصفهان بحضور 10 الاف متفرج في اطار المرحلة 18 من الدوري الايراني الممتاز، تقدم سباهان بهدف سجله كيروش ستانلي في الدقيقة 4 ومن ثم عزز محمد محبي رصيد سباهان بهدف ثان في الدقيقة 63 الا ان حسين بيت سعيد قلل الفارق بهدف سجله لفولاد خوزستان في الدقيقة 80 لكنها لم تكن كافية للافلات من الهزيمة.

وبهذا الفوز الذي حققه سباهان فقد ارتفع رصيده الى 35 نقطة خلف المتصدر برسبوليس الذي يملك 37 نقطة فيما تجمد رصيد فولاد خوزستان عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباريات الاخرى التي جرت امس الجمعة حقق تراكتور سازي فوزا مهما على ضيفه ذوب آهن اصفهان 2-1 وخسر بيكان امام ضيفه شاهين شهرداري بوشهر 3-1 وخسر نساجي مازندران امام ضيفه سايبا 3-1 ايضا وانتهت مباراة بارس جنوبي جم مع كل كهر سيرجان بالتعادل 1-1.

وستجري اليوم السبت 3 مباريات حيث يلتقي برسبوليس مع صنعت نفط ابادان في ابادان واستقلال طهران مع نفط مسجد سليمان في طهران وشهر خودرو مع ماشين سازي تبريز في مشهد.

ويتصدر برسبوليس الدوري الايراني برصيد 37 نقطة يليه سباهان برصيد 35 ومن ثم تراكتور 33 وصنعت نفط ابادان 30 واستقلال طهران 29 وشهر خودرو مشهد 29 .

انتهى ** 2342