٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83654715
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وزير الثقافة الايراني: الصمود امام الاستكبار احد اهم منجزات الثورة الاسلامية

وزير الثقافة الايراني: الصمود امام الاستكبار احد اهم منجزات الثورة الاسلامية

زاهدان / 1 شباط / فبراير /ارنا- اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي، بان الصمود امام الاستكبار العالمي يعد احد اهم منجزات الثورة الاسلامية في ايران.

وفي كلمته مساء الجمعة خلال ملتقى علماء الشيعة والسنة في محافظة سيستان وبلوجستان والذي عقد في مدينة زاهدان مركز المحافظة ، قال صالحي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتخل عن اهدافها الرسالية خلال الاعوام الاربعين الماضية والتي لربما اهمها هو قضية فلسطين والتي مازالت كذلك.

واضاف، ان احد الاصوات التي تعلو اليوم من المقاومة الفلسطينية هو صوت صمود الاسلام امام الاستكبار العالمي.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، التعددية القومية فرصة وامكانية كبرى لتحقيق الاعمار والتقدم في البلاد.

انتهى ** 2342

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