قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني (ره) ومزار الشهداء

وتوجه سماحة اية الله الخامنئي بعد ذلك الى زيارة مزار الشهداء بمن فيهم آية الله محمد حسين بهشتي رئيس المحكمة العليا الاسبق في ايران ومحمد علي رجائي الرئيس الايراني الاسبق ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر (استشهدا يوم30 آب/ اغسطس 1981اثر انفجار قنبلة زرعت في مكتب رئيس الوزراء) وشهداء حادث 28 حزيران/يونيو1981 (استشهاد آية الله بهشتي و72 شخصية قيادية اثر تفجير ارهابي استهدف مقر الحزب الجمهوري بطهران على يد عناصر من منظمة 'خلق' الارهابية) ودعا الله لهم بعلو الدرجات.

كما توجه سماحته الى زيارة مزار الشهداء وصلى على ارواحهم المطهرة داعيا الله عز وجل الى استمرار نزول الرحمة والدعم الإلهي للشعب الإيراني العظيم.

انتهى