اسلام آباد لن تقف الى جانب المحور المعادي لايران

واعرب الجنرال ملك في ندوه بحضور سفير ايران في باكستان اقيمت في اسلام اباد عن ثقته بأن ارادة المسؤولين في البلدين هي تنمية العلاقات بينهما في جميع المجالات وخاصة الامنية وقال : ان باكستان تدعم الاتفاق بين ايران والدول الكبرى في الشأن النووي معربا عن اسفه لخروج الولايات المتحدة منه .

واشار الى سياسة العداء الامريكي والکیان الصهیونی لايران واضاف ان هدفه هو ممارسة الضغط على الجمهورية الاسلامية وجميع المسلمين في المنطقة ، مؤكدا ان باكستان لايمكن ان تقف الى جانب المحور المعادي لايران على الاطلاق والى جانب من يهدد مصالحها .

واعرب مساعد وزير الدفاع الباكستاني السابق عن تقديره للجمهورية الاسلامية لوقوفها الى جانب مضطهدي العالم ودعمهم وخاصة الشعوب الاسلامية ومنهم في منطقة كشمير.

ووصف الجنرال ملك ایران بأنها قلب المسلمين في المنطقة واضاف : ان باكستان ترغب بمشاركة ايران في المشاريع الاقتصادية الاقليمية ومنها الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين الذي من شأنه ان يكون مفيدا لايران وافغانستان ايضا .

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