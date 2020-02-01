إيران وأوكرانيا تحققان معا في محتويات الصندوق الأسود

على هامش حفل رمزي اقيم في مطار مهرآباد، بمناسبة وصول الامام الخميني الى طهران (1 فبراير 1979) وردا على سوال حول قرار إيران فحص الصندوق الأسود لطائرة البيوينغ الأوكرانية اضاف محمد إسلامي صباح اليوم (السبت)، يجري التحقيق في حادث الطيران للرحلة 752 الأوكرانية وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولية.

وقال إن لجنة دراسة الحادث الجوي تعمل على هذا الأمر، قائلاً إن عملية المراجعة كانت مختلفة، وأن دراسة محتويات الصندوق الأسود كانت إحدى الخطوات ، وأن إيران وأوكرانيا ستواصلان العمل وفقا لأنظمة الايكاو.

وأعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية أن التحقيق في الحادث الجوي مستمر.