وزير الداخلية يعلن عن اجراءات خاصة لمنع دخول فيروس كورونا البلاد

واشار رحماني فضلي اليوم السبت في تصريح صحفي الى الاجتماع الذي عقد يوم امس برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية وبحضور وزيري الصحة والطرق قائلا : قدم وزير الصحة خلال الاجتماع تقريرا اكد عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا في انحاء البلاد.

واضاف وزير الداخلية ان فرض بعض القيود المؤقتة هو لطمأنة المواطنين الايرانيين الاعزاء والحفاظ على صحتهم فقط وهذه قضية تفوق اهميتها اي قضية اخرى.

واکد رحماني فضلي ان الاجراءات الخاصة هي للحيلولة دون دخول فيروس كورونا البلاد، مطالبا المواطنين بعدم الاصغاء الى الاشاعات واخذ الاخبار والمعلومات الخاصة بالامر من الجهات المعنية والمصادر الرسمية.

وكان النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اوعز وخلال اجتماع عقد يوم امس الجمعة لدراسة سبل منع دخول فيروس كورونا الى البلاد لدوائر المحافظات والمدن وسائر الاجهزة للتأهب الکامل لمنع دخول فيروس كورونا الى البلاد.

ولغاية صباح امس الجمعة بلغ عدد ضحايا الفيروس 213 شخصا وهنالك ايضا 9 الاف و 356 اصابة بالمرض.

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