مشاركة ممثلي الاقليات الدينية في احتفالات عشرة الفجر

بمناسبة انطلاق احتفالات عشرة الفجر في ايران شارك ممثلوا الارمن في طهران التي اقيمت في مرقد الامام الخميني (ره) حيث قام القس "ماشتوتس خاجاطوريان" والقس "سركيس خسرويان" بأداء الاحترام لمقام الامام الراحل.

وتزامنا مع اللحظة التاريخية لوصول الامام الخميني ( رض) الى مطار مهراباد في طهران عند التاسعة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، قرعت اجراس مدارس الطائفة الارمنية وجميع الكنائس في ايران.

وانطلقت اليوم السبت في جميع أنحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية احتفالات مناسبة "عشرة الفجر" ذكرى عودة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره) الى طهران من منفاه في باريس عام 1979‎ .

وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة الیوم مراسم مماثلة یشارك فیها الشعب الإیراني احتفاء بهذه الذكرى المباركة التي یحتفل فیها الشعب الإیراني في كل عام تخلیداً لذكرى عودة الإمام الراحل طاب ثراه إلى أرض الوطن.

و كان نظام الشاه في ایران (نظام بهلوي) قد نفی الامام الخمیني (قدس) اثر انتفاضة 5 حزیران / یونیو عام 1963 .

وقد قضی الامام اعوام المنفی في مدینة النجف الاشرف ولفترة وجیزة في باریس قبل عودته الی البلاد فی 1 شباط أي 10 ایام قبل انتصار الثورة الاسلامیة في 11 منه.

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به مناسبت آغاز ایام مبارک دهه فجر و هم زمان با زمان ورود تاریخی امام خمینی به میهن عزیزمان ایران، شنبه ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۸ زنگ‌های مدارس ارمنیان و ناقوس‌های کلیه کلیساهای ارامنه به صدا در آمدند.

هرساله مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) با حضور پر شور مقامات عالی کشوری و مردم برگزار می‌شود.

همانند سالیان گذشته نمایندگان پیروان ادیان الهی و از جمله ارامنه تهران با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، نسبت به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام نموده و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

هیاتی از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران متشکل از اعضای شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران، نمایندگان نهادهای خلیفه‌گری ارامنه تهران و نمایندگان باشگاه‌ها و انجمن‌های ارامنه به همراهی کشیش ماشتوتس خاچاطوریان و کشیش سرکیس خسرویان در این مراسم شرکت کردند.