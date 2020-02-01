قيادي في حماس: سنسقط صفقة القرن حتى ولو ذهبت رؤوسنا

وأضاف "الهندي "في تصريح خاص لارنا "إن فلسطين لن تباع، ولن تشترى، فلسطين لن نبيعها بحفنة من الدولارات، هذه رسالتنا للرئيس الأرعن ترامب ونتنياهو".

ووجه "الهندي" رسالة للامة العربية والإسلامية قائلا: " إن فلسطين ليست للفلسطينيين بل للمسلمين والعرب وكل أحرار العالم"، داعيا إياهم إلى نصرة القضية الفلسطينية من أجل ان تبقى فلسطين حرة عربية إسلامية.

وقال "رسالتنا إلى أحرار العالم تعالوا إلى نصرة المظلومين ومن أجل رفع الظلم عن ابناء فلسطين".

ودعا القيادي في حركة حماس السلطة الفلسطينية إلى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وانهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وانهاء اتفاقيات أوسلو لإسقاط صفقة القرن.

وقال الهندي "أوسلو العار الذي جلب لنا الويلات جاءت بنا إلى صفقة القرن" ، داعيا إلى الانتفاض من أجل القضية الفلسطينية، مشددا اننا "سنسقط الصفقة مهما كانت الاثمان".

انتهى** 387** 1453