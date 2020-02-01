وفد برلماني إيراني يحضر مراسم افتتاح (PUOIC)

موسكو/1 شباط/فبراير/إرنا- أكد رئيس مجلس مفتيي روسيا "نفيق الله آشيروف" ضرورة اتحاد جميع مسلمي العالم ضد مخطط "صفقة القرن" الأميركي؛ مضيفا انه على الدول الإسلامية خاصة قادة هذه البلدان مواجهة مخطط صفقة القرن الذي استهدفت فلسطين وألا يترددوا في اتخاذ اللازم في هذا الصدد.