وفد برلماني إيراني يحضر مراسم افتتاح (PUOIC)

وبدأ المؤتمر فعالياته رسميا تحت شعار "شباب مستقبل اتحاد الدول الاسلامية" بحضور ما يزيد عن 10 رؤساء برلمانات، و8 نواب رؤساء برلمانات، ونواب برلمانات مما يزيد عن 50 دولة اسلامية.
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طهران/1 شباط/فبراير/إرنا- شارك وفد برلماني إيراني يرأسه نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي "مسعود بزشكيان" في مراسم افتتاح مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUICM) في نسخته الـ15 في بوركينافاسو.
وبدأ المؤتمر فعالياته رسميا تحت شعار "شباب مستقبل اتحاد الدول الاسلامية" بحضور ما يزيد عن 10 رؤساء برلمانات، و8 نواب رؤساء برلمانات، ونواب برلمانات مما يزيد عن 50 دولة اسلامية.
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