هاشمي يشرح اهداف وكالة ارنا على الصعيد الدولي

وخلال اجتماعه اليوم السبت مع كوادر مكتب وكالة ارنا في مدينة هرمزكان (مركز محافظة بندرعباس- جنوبي البلاد)، اشار ضياء هاشمي الى الميزات التي تتمتع بها هذه الوكالة بما فيها وجود مكاتب عديدة لها في المدن والمحافظات وخارج البلاد داعيا الكوادر الاعلامية في وكالة ارنا لتعزيز قدراتها الاعلامية والمهنية يوما بعد يوم.

واعتبر هاشمي تعزيز نطاق تأثير وكالة ارنا وترشيقها من خلال استخدام التقنيات الجديدة بانها تشكل بعض اهداف الادارة بهذه الوكالة وقال ان تدريب الكوادر والتحرك نحو استخدام النماذج الاعلامية الجديدة وتعزيز التواجد الاعلامي في الاجواء الافتراضية بانها جزء من الاساليب المتبعة لتعزيز قدرات وكالة ارنا.

انتهى**2018/أ م د