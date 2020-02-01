٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٩:٣٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83656317
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هاشمي يشرح اهداف وكالة ارنا على الصعيد الدولي

هاشمي يشرح اهداف وكالة ارنا على الصعيد الدولي

بندرعباس/1شباط/فبراير/إرنا- شرح المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) "ضياء هاشمي" الاهداف والاستراتيجية التي تنتهجها هذه الوكالة على الصعيد الدولي؛ مضيفا ان الهدف والسياسة الاستراتيجية لوكالة الجمهورية الاسلامية تتمثل في ايجاد التاثير على الصعيدين الداخلي والخارجي اذ يتوقع بلوغ هذه الاستراتيجية ذروتها بحلول العام 2022.

وخلال اجتماعه اليوم السبت مع كوادر مكتب وكالة ارنا في مدينة هرمزكان (مركز محافظة بندرعباس- جنوبي البلاد)، اشار ضياء هاشمي الى الميزات التي تتمتع بها هذه الوكالة بما فيها وجود مكاتب عديدة لها في المدن والمحافظات وخارج البلاد داعيا الكوادر الاعلامية في وكالة ارنا لتعزيز قدراتها الاعلامية والمهنية يوما بعد يوم.

واعتبر هاشمي تعزيز نطاق تأثير وكالة ارنا وترشيقها من خلال استخدام التقنيات الجديدة بانها تشكل بعض اهداف الادارة بهذه الوكالة وقال ان تدريب الكوادر والتحرك نحو استخدام النماذج الاعلامية الجديدة وتعزيز التواجد الاعلامي في الاجواء الافتراضية بانها جزء من الاساليب المتبعة لتعزيز قدرات وكالة ارنا.

انتهى**2018/أ م د

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